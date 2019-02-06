В Уфе поймали иностранца, торговавшего насваем
В одном из кафе в Сипайлово внимание общественников привлек продавец. Молодой человек ловко торговал едой и не только - у него можно приобрести насвай. Своими наблюдениями уфимцы поделились с полицией.
При виде стражей порядка 23-летний парень забеспокоился и не зря, у него при себе имелось 100 пакетиков с зельем. Иностранца доставили в отдел полиции, где составили протокол за «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
По решению суда молодой человек будет выдворен за пределы Российской Федерации, - пояснили в пресс-службе Управления МВД России по городу Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU