В Уфе поймали иностранца, торговавшего насваем

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-06T10:52:53+03:00

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В одном из кафе в Сипайлово внимание общественников привлек продавец. Молодой человек ловко торговал едой и не только - у него можно приобрести насвай. Своими наблюдениями уфимцы поделились с полицией.

При виде стражей порядка 23-летний парень забеспокоился и не зря, у него при себе имелось 100 пакетиков с зельем. Иностранца доставили в отдел полиции, где составили протокол за «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».

По решению суда молодой человек будет выдворен за пределы Российской Федерации, - пояснили в пресс-службе Управления МВД России по городу Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU