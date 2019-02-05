2019-02-05T09:36:08+03:00
Здоровье

В Башкирии планируют открыть 13 онкоцентров

Оборудование для них обойдется в 5 миллиардов рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В течение трех ближайших лет в Башкирии должны открыться 13 центров онкологической амбулаторной помощи. Об этом сообщил главный врач РКОД Руслан Султанов.

Четыре онкоцентра появятся в Уфе, остальные разместятся в Нефтекамске, Октябрьском, Кумертау и других городах республики.

Как сообщает портал Ufacitynews.ru, медучреждения откроются на базе имеющихся межмуниципальных медицинских онкологических центров. Так, по мнению властей, на своевременную помощь смогут рассчитывать жители всей республики.

На приобретение оборудования для онкологических центров и отделений потребуется около 5 млрд рублей, четверть суммы готов выделить республиканский бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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