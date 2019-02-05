2019-02-05T14:26:14+03:00
Происшествия

В Уфе мошенница выманила у бабушки 700 тысяч рублей

Она напугала старушку дефолтом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Полиция Уфы ищет женщину, обманувшую 78-летнюю пенсионерку.

Мошенница подошла к бабушке на улице. Она заявила, что приходится ей дальней родственницей, работает в банке. Войдя в доверие к пожилой женщине, аферистка по секрету поведала той о якобы грядущем обмене денежных знаков. Напугав старушку тем, что все ее сбережения могут обесцениться, беспринципная мошенница сразу предложила выход – обменять деньги. По словам женщины, она уже помогла так другой их родственнице.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что пенсионерка сняла со счета 700 тысяч, надеясь на помощь незнакомки. Та, конечно, с ними исчезла. Спустя полтора часа бабушка позвонила в полицию. Теперь аферистку ищут стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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