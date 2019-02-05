В Уфе спасатели помогли ребенку, застрявшему ногой в решетке

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-05T10:10:45+03:00

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Житель Уфы проходил вчера днем мимо дома №5 по улице Конституции и услышал крики. На помощь звал 9-летний мальчик. Он провалился ногой в зазор решетки, закрывавшей подвальный приямок, и застрял.

Мужчина попытался вызволить школьника самостоятельно, но железные прутья оказались прочными и разжать их ему было не под силу. В 14.20 он вызвал спасателей.

Как рассказали в Управлении гражданской защиты города, те за пять минут с помощью гидравлического инструмента освободили ребенка. Врач из отряда осмотрел мальчика и заключил, что тот не пострадал. «Пленника» передали бабушке.

Фото: ufa112.ru

ИСТОЧНИК KP.RU