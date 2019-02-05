2019-02-05T17:27:16+03:00
Общество

В Башкирии возобновил работу крупный торговый центр, закрытый из-за риска пожара

Владельцы устранили нарушения
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УФССП по БашкирииФото: УФССП по Башкирии
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В конце января судебные приставы приостановили работу торгового центра «Урал» в Нефтекамске. Эксплуатировать здание тогда запретили из-за нарушений норм пожарной безопасности.

Владельцам ТЦ поручили устранить их еще в августе, однако те предпочли оставить все, как есть. Из-за игнорирования предписаний приставы закрыли центр, оставив местных жителей без кинотеатра, отеля с вертолетной площадкой и тренажерного зала.

Сегодня в УФССП по республике сообщили, что центр снова открыт. Руководители решили проблемы с пожарной безопасностью, что подтвердили специалисты Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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