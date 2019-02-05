В мэрии Уфы рассказали, что изменится при переходе школ на пятидневку

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-05T08:00:51+03:00

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С апреля школы Уфы начнут постепенно переходить с шестидневной учебной недели на пятидневку. По словам начальника управления образования Уфы Елены Хаффазовой, в 12 учебных заведениях пятидневка применяется уже давно, еще 14 школ сочетают пяти- и шестидневку, остальные учреждения будут готовы к переходу в четвертой четверти.

При перестройке на новое расписание количество уроков в день может увеличиться. Однако, по словам Хаффазовой, есть нормативы, которые не могут быть превышены. Так, в начальной школе в день будет не более 4-5 занятий, у 5-6 классов - не больше шести, в 7-11 – не более 7 уроков.

Школы, где есть вторая смена, тоже смогут перейти на пятидневку, но при условии сокращения продолжительности занятий. Если уроки после обеда будут по 40 минут, то все занятия успеют завершиться к семи часам вечера, отметила Хаффазова.

- Выбор режима обучения - это решение самого учреждения, принятое совместно с педагогами, родителями и учениками, - заверила чиновник.

Вместе с тем, большинство интернет-пользователей уже сейчас отдали предпочтение пятидневной учебной неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU