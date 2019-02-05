2019-02-05T08:47:16+03:00
Общество

Названы улицы Уфы, где происходит больше всего преступлений

Инорс остается впереди всех районов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В правительстве Башкирии обсудили проблему преступности в столице. Самым криминально опасным районом города, по словам секретаря Межведомственного совета общественной безопасности Алексея Касьянова, остается Инорс. Количество преступлений здесь за последний год увеличилось более чем на 6 процентов, при этом только число убийств выросло в два раза.

Чаще всего в районе происходят кражи, им немного уступают преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Назвал чиновник и улицы, по которым в темное время суток ходить особенно опасно. В список самых криминогенных попали улицы Ферина, Транспортная, Лесунова, Тухвата Янаби и Мушникова.

Бороться с проблемой преступности власти намерены с помощью систем видеонаблюдения и за счет установки дополнительных фонарей и пунктов полиции.

Кроме того, по информации "Башинформа", в районе намереваются построить бассейн и развлекательный центр. Власти рассчитывают, что это позволит местным жителям сконцентрироваться на более полезных и приятных занятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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