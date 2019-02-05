В Сибае водитель автобуса сбил школьника

СЕГОДНЯ 07:24 2019-02-05T07:24:42+03:00

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В Сибае водитель маршрутного автобуса сбил школьника.

По данным ГИБДД республики, авария с участием несовершеннолетнего произошла в минувший понедельник, 4 февраля. Известно, что 8-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. К несчастью, 65-летний водитель автобуса не смог отреагировать, и допустил наезд на ребенка. В итоге мальчика с травмами доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 16 аварий, в которых погибли 4 человека, и еще 19 получили травмы. Автоинспекторы задержали 31 водителей в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU