В Сибае водитель автобуса сбил школьника
Мальчика доставили в больницу
В Сибае водитель автобуса сбил 8-летнего школьника
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В Сибае водитель маршрутного автобуса сбил школьника.
По данным ГИБДД республики, авария с участием несовершеннолетнего произошла в минувший понедельник, 4 февраля. Известно, что 8-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. К несчастью, 65-летний водитель автобуса не смог отреагировать, и допустил наезд на ребенка. В итоге мальчика с травмами доставили в больницу.
Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 16 аварий, в которых погибли 4 человека, и еще 19 получили травмы. Автоинспекторы задержали 31 водителей в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU