2019-02-05T07:11:45+03:00
Происшествия

В Башкирии сотрудник ФСИН «списал» 400 часов обязательных работ

Делом заинтересовался Следком
Рустем АХУНОВ
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Инспектор ФСИН из Башкирии списал как минимум 400 часов обязательных работИнспектор ФСИН из Башкирии списал как минимум 400 часов обязательных работ
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В 2017 году сотрудник ФСИН из Ишимбая «списал» осужденным 400 часов обязательных работ.

По версии следствия, инспектор не захотел исполнять свои профессиональные обязанности, и по собственной воле отменил сразу нескольким осужденным проведение обязательных работ в одном из сельсоветов Ишимбайского района.

Правда выяснилась, когда инспектор попросил снять с учета осужденного, который якобы выполнил обязательные работы. На самом деле в этот момент мужчина находится в командировке по основному месту работы. После проверки выяснилось, что подобным методом инспектор поступил еще с 6 осужденным в период с 2016 по 2018 годы. Им он отменил от 200 до 400 часов обязательных работ.

В Следкоме Башкирии по результатам проверки МВД возбудили два уголовных дела – по факту служебного подлога и превышения должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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