2019-02-05T06:49:00+03:00
Общество

Жителей Башкирии ждут сильные морозы

Похолодание продлится несколько дней
Рустем АХУНОВ
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Жителей Башкирии ждет похолоданиеЖителей Башкирии ждет похолодание
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На этой неделе в Башкирии ожидается серьезное похолодание.

По данным МЧС, в этот вторник утром и ночью температура воздуха в Башкирии может опуститься до -33 градусов. Днем потеплеет до -14 градусов. На дорогах возможно ухудшение видимости.

В столице будет чуть теплее, чем в среднем по республике. Утром и ночью в Уфе похолодает до -23 градусов, а днем температура воздуха повысится до -16 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный с порывами до 10 метров в секунду.

Такая прохладная погода продержится в регионе до пятницы. Ближе к выходным в регион придут осадки, а вместе с ними и потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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