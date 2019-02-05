Следователи рассказали, из-за чего мог погибнуть мужчина на шахте в Сибае
По предварительной версии, шахтер, погибший в Сибае, скончался из-за термических ожогов.
Напомним, что жуткий случай произошел в Сибае в минувшее воскресенье, 3 февраля. Мастер смены обнаружил в вентиляционной шахте комбината тело 31-летнего Гаяза Иргалина. Местные жители посчитали, что молодой мужчина погиб, отравившись выбросами газа местного карьера. Однако предварительная версия сыщиков это опровергает.
- В ходе погрузки руды в вентиляционной шахте он получил термические ожоги и скончался, - сообщили в ведомстве.
Сейчас сыщики выясняют все обстоятельства происшествия.
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Вчера, 3 февраля, в филиале Учалинского ГОКа в Сибае произошло ЧП. В горящей шахте погиб 31-летний Гаяз Иргалин. У мужчины остались 24-летняя жена и годовалая дочь. Семья и местные жители уверены, что мужчина отравился газом, но предприятие опровергает эту версию (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU