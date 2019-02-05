В уфимском ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных
Статистикой поделились в Демском районе
За год в Деме родились 22 двойниФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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За минувший 2018 год в Демском районе Уфы появились на свет 1313 детишек, 690 из них – мальчики, а 623 – девочки.
Любопытной статисткой поделились сотрудники ЗАГСа Демского района башкирской столицы. Так, самыми популярными именами новорожденных мальчиков среди демчан стали Амир, Карим и Аскар. Девочек чаще всего называли Софьями, Аринами и Евами. «Обычные» имена, такие как Николай или Татьяна, оказались не так попуряны среди родителей.
В браке родилось более 80% новорожденных. 84 новорождённых забрали домой одинокие мамы. За 2018 года в Демском районе на свет появились 22 двойни.
ИСТОЧНИК KP.RU