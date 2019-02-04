«Салават Юлаев» дома уступил «Барысу»
«Салават Юлаев» дома проиграл «Барысу» из Казахстана.
Этот матч был заключительным в серии домашних игр команды Николая Цулыгина перед долгим восточным выездом.
Первую шайбу Артем Сергеев забил уже на 8 минуте матча. Через 40 секунд гости сравняли счет. Вскоре «Барыс» потерял сразу двух нападающих – Брэндона Боченски и Мэттью Фрэттина. Похоже, игроки попросту не заметили друг друга, и на большой скорости столкнулись прямо в середине площадки. Удар был такой силы, что нападающий и капитан больше не выходили на лед.
Во втором периоде «Барыс» вышел вперед за счет гола Андре Петерссона. По аналогии с первым периодом, хозяева сравняли счет уже через несколько секунду – шайбу забросил Линус Умарк после хитрой передачи Йоонаса Кемпайнена через спину. Больше шайбы в основное время никто из оппонентов не забивал.
Решающий гол в ворота Юхи Метсолы в дополнительное время забил все тот же Петерссон. Он получил длинную передачу через центр площадки и обыграл вратаря хозяев на пятаке.
Следущая игра «юлаевцев» пройдет 12 февраля с «Амуром» в рамках дальневосточной поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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