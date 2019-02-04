Уфимского юриста подозревают в продаже статуса адвоката
Уфимского юриста Ромео Фарукшина подозревают в продаже статуса адвоката, сообщает телеканал «ВсяУфа».
Дело в том, что для ведения правозащитной деятельности выпускникам юридических вузов необходимо получить статус адвоката. Процедуру нельзя назвать легкой – для этого нужно сдать два сложных экзамена и иметь опыт работы помощником адвоката.
По версии следствия, Фарукшин за определенную плату помогал молодым юристам сдать экзамен. Журналисты телеканала, со ссылкой на источники в следствии сообщают, что у мужчины также была печать, с помощью которой Фарукшин «оформлял» претендентам стаж в трудовой книжке. Юриста задержали при получении взятки в 250 тысяч рублей.
Вполне возможно, что вскоре некоторые бывшие «клиенты» Фарукшина могут лишиться своего статуса.
ИСТОЧНИК KP.RU