2019-02-04T18:45:31+03:00
Происшествия

Уфимского юриста подозревают в продаже статуса адвоката

Дело дошло до суда
Рустем АХУНОВ
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Юриста из Башкирии подозревают в продаже статуса адвокатаЮриста из Башкирии подозревают в продаже статуса адвоката
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Уфимского юриста Ромео Фарукшина подозревают в продаже статуса адвоката, сообщает телеканал «ВсяУфа».

Дело в том, что для ведения правозащитной деятельности выпускникам юридических вузов необходимо получить статус адвоката. Процедуру нельзя назвать легкой – для этого нужно сдать два сложных экзамена и иметь опыт работы помощником адвоката.

По версии следствия, Фарукшин за определенную плату помогал молодым юристам сдать экзамен. Журналисты телеканала, со ссылкой на источники в следствии сообщают, что у мужчины также была печать, с помощью которой Фарукшин «оформлял» претендентам стаж в трудовой книжке. Юриста задержали при получении взятки в 250 тысяч рублей.

Вполне возможно, что вскоре некоторые бывшие «клиенты» Фарукшина могут лишиться своего статуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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