За неделю в Башкирии ОРВИ заболели 26 тысяч человек
За минувшую неделю в Башкирии ОРВИ заболели 26 тысяч человек, 64% из которых дети.
О статистике заболеваемости сезонными недугами глава Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов рассказал во время оперативного совещания Радия Хабирова.
Согласно данным врача, по сравнению с предыдущей неделей, эпидпорог в республике был превышен на 26%. Чаще всего заболевали именно жители Уфы – тут зафиксировано 8 тысяч случаев заражения ОРВИ.
Однако школы столицы пока не спешат закрывать на карантин. Приостанавливать работу учебных заведений будут, если количество больных в классах будет превышать 20%.
В минздраве республики отметили, что врачи готовы к возможному увеличению количества заболевших ОРВИ и гриппом.
ИСТОЧНИК KP.RU