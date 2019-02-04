2019-02-04T18:11:09+03:00
Общество

За неделю в Башкирии ОРВИ заболели 26 тысяч человек

Статистикой поделились в Роспотребнадзоре
Рустем АХУНОВ
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За неделю в Башкирии ОРВИ заразились 26 тысяч человекЗа неделю в Башкирии ОРВИ заразились 26 тысяч человек
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За минувшую неделю в Башкирии ОРВИ заболели 26 тысяч человек, 64% из которых дети.

О статистике заболеваемости сезонными недугами глава Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов рассказал во время оперативного совещания Радия Хабирова.

Согласно данным врача, по сравнению с предыдущей неделей, эпидпорог в республике был превышен на 26%. Чаще всего заболевали именно жители Уфы – тут зафиксировано 8 тысяч случаев заражения ОРВИ.

Однако школы столицы пока не спешат закрывать на карантин. Приостанавливать работу учебных заведений будут, если количество больных в классах будет превышать 20%.

В минздраве республики отметили, что врачи готовы к возможному увеличению количества заболевших ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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