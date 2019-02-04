В Башкирии разыскивают пропавшего под Новый год Шамиля Юмагужина
Последний раз мужчину видели в Дюртюлинском районе
В Башкирии разыскивают пропавшего Шамиля Юмагужина
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В Башкирии родственники и волонтеры разыскивают пропавшего 39-летнего Шамиля Юмагужина.
Известно, что мужчина исчез в канун Нового года. Последний раз его видели 29 декабря в селе Асяново, что в Дюртюлинском районе Башкирии. После этого Шамиль не выходил на связь с родными и близкими.
Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, плотное телосложение, темные волосы, глаза черные, носит темную бороду.
Был одет: черный бушлат с надписью «Башнефть», желтая футболка, черные спортивные штаны, черные сапоги.
Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефону 8 800 700 54 52.
ИСТОЧНИК KP.RU