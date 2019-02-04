2019-02-04T19:44:38+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают пропавшего под Новый год Шамиля Юмагужина

Последний раз мужчину видели в Дюртюлинском районе
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разыскивают пропавшего Шамиля ЮмагужинаВ Башкирии разыскивают пропавшего Шамиля Юмагужина
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В Башкирии родственники и волонтеры разыскивают пропавшего 39-летнего Шамиля Юмагужина.

Известно, что мужчина исчез в канун Нового года. Последний раз его видели 29 декабря в селе Асяново, что в Дюртюлинском районе Башкирии. После этого Шамиль не выходил на связь с родными и близкими.

Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, плотное телосложение, темные волосы, глаза черные, носит темную бороду.

Был одет: черный бушлат с надписью «Башнефть», желтая футболка, черные спортивные штаны, черные сапоги.

Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или волонтерам по телефону 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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