2019-02-05T05:46:39+03:00
Происшествия

В Белорецке будут судить парня, организовавшего магазин по продаже наркотиков

Молодого человека задержали летом 2018 года
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии будут судить 23-летнего продавца наркотиковВ Башкирии будут судить 23-летнего продавца наркотиков
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В Белорецке суд будет рассматривать дело 23-летнего парня, организовавшего магазин по продаже наркотиков.

По версии следствия, свой нехитрый «бизнес» он открыл в 2017 году. Парень покупал наркотики оптом, а после раскидывал по городу тайники-закладки, местонахождение которых продавал за деньги в интернете. После этого он выводил средства, полученные преступным путем. В июле 2018 его задержали полицейские.

Сейчас молодой человек находится под стражей. Его обвиняют обороте наркотиков и легализации средств, полученных преступным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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