2019-02-04T17:41:37+03:00
Общество

Стало известно, где в Башкирии чаще всего заражаются ВИЧ

Статистику опубликовали специалисты республиканского центра
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии зафиксировали 85 новых ВИЧ-инфицированныхВ Башкирии зафиксировали 85 новых ВИЧ-инфицированных
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С 28 января по 1 февраля в Башкирии выявили 85 ВИЧ-инфицированных, сообщает портал UfacityNews.

Известно, что 18 человек из 85 человек сейчас находятся в исправительных учреждениях.

Разумеется, что лидером по количеству больных оказалась столица-миллионник. За неделю здесь зафиксировали 16 новых больных. Четверо из них живут в Орджоникидзевском районе, по трое в Кировском, Калининском и Октябрськом, двое в Советском и один в Демском районах.

Помимо этого, эксперты зафиксировали 6 случаев заболевания в Белорецком районе, 5 случаев в Салавате, по 4 случая в Ишимбайском районе и Стерлитамаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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