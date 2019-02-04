2019-02-04T14:58:00+03:00
Общество

Радий Хабиров заявил, что Уфа отбила волну нелегальных перевозчиков

Власти республики отчитались о борьбе с местным «Техасом»
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Власти Башкирии справились с волной нелегальных перевозок в УфеВласти Башкирии справились с волной нелегальных перевозок в Уфе
Изменить размер текста:

В руководстве Башкирии заявили, что Уфа успешно отбила волну нелегальных перевозчиков.

Напомним, что почти сразу после прихода к власти Радий Хабиров сравнил рынок пассажирских перевозок столицы с Техасом, явно намекая на аналогию с беспределом времен Дикого запада. После этого с нелегалами начали бороться все контролирующие органы. Судя по риторики правительства, война с нелегальными перевозчиками закончилась победой властей.

Вместе с этим проблемы появились на рынке межмуниципальных перевозок.

- Активизировались «Яндекс.Автобусы». Они сильно снижают цены. Большое количество маршрутов и за пределами республики. Поэтому мы сейчас арестовываем и межрегиональные перевозки, - заявил начальник госавтонадзора Сергей Мережко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии с начала года в пожарах погибли четыре ребенка
В одном из уфимских торговых центров погиб мужчина
Образовательные учреждения выбирают безопасный интернет «Дом.ru Бизнес»
До 2021 года «Башавтотранс» получит еще 200 новых автобусов
Следком Башкирии начал проверку по факту гибели рабочего шахты
Сотрудника полиции Башкирии, свалившего мужчину на пол, уволили из органов
Продавщица «фанфуриков» из Башкирии устроила стриптиз для журналистов
«Салават Юлаев» сыграет с «Барысом»
Жители Красногорска просят Радия Хабирова вернуться
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В Уфе неадекватная девушка исцарапала гвоздем более десятка автомобилей
В Башкирии поймали двух воров шоколадных яиц
В Башкирии женщина пострадала в ДТП с «десяткой» и «Калиной»
В Башкирии у пенсионерки похитили раритетный самовар
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за метели
Школы Башкирии начнут переходить на пятидневку с 1 апреля
«Вспомните мам»: Радий Хабиров поделился в соцсетях личными воспоминаниями