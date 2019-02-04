Радий Хабиров заявил, что Уфа отбила волну нелегальных перевозчиков

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-04T14:58:00+03:00

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В руководстве Башкирии заявили, что Уфа успешно отбила волну нелегальных перевозчиков.

Напомним, что почти сразу после прихода к власти Радий Хабиров сравнил рынок пассажирских перевозок столицы с Техасом, явно намекая на аналогию с беспределом времен Дикого запада. После этого с нелегалами начали бороться все контролирующие органы. Судя по риторики правительства, война с нелегальными перевозчиками закончилась победой властей.

Вместе с этим проблемы появились на рынке межмуниципальных перевозок.

- Активизировались «Яндекс.Автобусы». Они сильно снижают цены. Большое количество маршрутов и за пределами республики. Поэтому мы сейчас арестовываем и межрегиональные перевозки, - заявил начальник госавтонадзора Сергей Мережко.

ИСТОЧНИК KP.RU