Радий Хабиров поручил оказать помощь семье погибшего в Сибая шахтера
Радий Хабиров призвал оказать помощь семье погибшего в сибайской шахте мужчины.
Напомним, что печальный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 3 февраля. Тело 31-летнего Гаяза Иргалина прямо на рабочем месте нашел начальник смены.
Пока доподлинно неизвестно, что стало причиной смерти мужчины. Местные жители считают, что Гаяз погиб из-за опасного газа, руководство комбината, на котором он работал, такую версию отрицает. У погибшего остались жена и маленький ребенок.
Сегодня об инциденте заговорил Радий Хабиров.
- Выражаю соболезнования семье погибшего. Просьба оказать им полную поддержку, взять на контроль и сопровождать, - отметил во время оперативного совещания врио главы республики.
ИСТОЧНИК KP.RU