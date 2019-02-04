2019-02-04T16:17:38+03:00
Общество

Радий Хабиров поручил оказать помощь семье погибшего в Сибая шахтера

Молодой мужчина скончался на рабочем месте
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров призвал подчиненных оказать помощь родным погибшего в Сибае шахтераРадий Хабиров призвал подчиненных оказать помощь родным погибшего в Сибае шахтера
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Радий Хабиров призвал оказать помощь семье погибшего в сибайской шахте мужчины.

Напомним, что печальный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 3 февраля. Тело 31-летнего Гаяза Иргалина прямо на рабочем месте нашел начальник смены.

Пока доподлинно неизвестно, что стало причиной смерти мужчины. Местные жители считают, что Гаяз погиб из-за опасного газа, руководство комбината, на котором он работал, такую версию отрицает. У погибшего остались жена и маленький ребенок.

Сегодня об инциденте заговорил Радий Хабиров.

- Выражаю соболезнования семье погибшего. Просьба оказать им полную поддержку, взять на контроль и сопровождать, - отметил во время оперативного совещания врио главы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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