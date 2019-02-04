В одном из уфимских торговых центров погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-04T13:40:39+03:00

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В уфимском торговом центре «Иремель» погиб мужчина.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Судя по всему, мужчине стало в одном из салонов сотовой связи. По словам очевидцев, погибшему было около 40 лет. Свидетели предположили, что смерть не носит криминальный характер. Вероятно, мужчина погиб из-за некого хронического заболевания. Сейчас эксперты устанавливают, что могло стать причиной смерти мужчины.

Напомним, что в прошлом месяце похожий случай произошел в торговом центре Стерлитамака.

ИСТОЧНИК KP.RU