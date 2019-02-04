До 2021 года «Башавтотранс» получит еще 200 новых автобусов
Единственный государственный перевозчик Башкирии до 2021 года получит еще 200 новых автобусов.
Напомним, что с ноября 2018 года врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. Всех водителей автобусов, не имевших право работать на маршрутах, попросту выдавили с рынка. Естественно, такие мероприятия вызвали проблемы на улицах – автобусов не всех пассажиров начало не хватать. Для решения вопроса власти начали привлекать дополнительные автобусы государственного «Башавтотранса», но и их оказалось мало.
Власти региона распорядились закупить 100 новых автобуса большой вместимости для государственного перевозчика. Они появятся на улицах республики до 9 апреля.
По словам главы госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, до конца 2020 года республика получит еще 200 новых автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU