2019-02-04T13:10:05+03:00
Общество

До 2021 года «Башавтотранс» получит еще 200 новых автобусов

Власти республики улучшают состояние общественного транспорта
Рустем АХУНОВ
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До конца 2021 года Башкирия получит еще 200 новых автобусовДо конца 2021 года Башкирия получит еще 200 новых автобусов
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Единственный государственный перевозчик Башкирии до 2021 года получит еще 200 новых автобусов.

Напомним, что с ноября 2018 года врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. Всех водителей автобусов, не имевших право работать на маршрутах, попросту выдавили с рынка. Естественно, такие мероприятия вызвали проблемы на улицах – автобусов не всех пассажиров начало не хватать. Для решения вопроса власти начали привлекать дополнительные автобусы государственного «Башавтотранса», но и их оказалось мало.

Власти региона распорядились закупить 100 новых автобуса большой вместимости для государственного перевозчика. Они появятся на улицах республики до 9 апреля.

По словам главы госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, до конца 2020 года республика получит еще 200 новых автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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