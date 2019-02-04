2019-02-04T14:13:51+03:00
Происшествия

В Башкирии с начала года в пожарах погибли четыре ребенка

Власти озвучили печальную статистику
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии с начала года в пожарах погибли четверо несовершеннолетнихВ Башкирии с начала года в пожарах погибли четверо несовершеннолетних
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С начала 2019 года в пожарах на территории Башкирии погибли четыре ребенка.

Информацию на оперативном совещании озвучил глава госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

- Буквально три часа назад в Кушнаренковском районе в селе Купаево произошел пожар, в котором погиб трехлетний ребенок. Это уже четвертый погибший ребенок с начала года. Все эти три пожара объединяет то, что дети были оставлены без присмотра, - отметил чиновник.

Гумеров попросил глав районов посодействовать в распространении и установке пожарных извещателей, которые, по его словам, являются действенным методом профилактики гибели людей в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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