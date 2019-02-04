Следком Башкирии начал проверку по факту гибели рабочего шахты

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-04T12:19:12+03:00

Следком Башкирии проверит обстоятельства гибели рабочего на шахте в Сибае

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Следственный комитет Башкирии проверит обстоятельства гибели 31-летнего Гаяза Иргалина на шахте в Сибае.

Напомним, что инцидент произошел 3 февраля. Местные жители утверждают, что мужчина отравился опасным газом, но комбинат, на котором работал парень, эту версию опровергает.

Тело несчастного прямо на рабочем месте обнаружил мастер смены. К сожалению, Гаюзу очевидцы ничем не смогли помочь.

В руководстве горно-обогатительного комбината заявили, что молодой мужчина погиб на шахте, которая никак не связана с дымящимся сибайским карьером.

По факту случившегося сыщики из Башкирии начали доследственную проверку.

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Вчера, 3 февраля, в филиале Учалинского ГОКа в Сибае произошло ЧП. В горящей шахте погиб 31-летний Гаяз Иргалин. У мужчины остались 24-летняя жена и годовалая дочь. Семья и местные жители уверены, что мужчина отравился газом, но предприятие опровергает эту версию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU