СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-04T11:25:07+03:00

Сотрудника полиции Башкирии, свалившего мужчину на пол, уволили из органов

Случай произошел на станции в Раевке

Изменить размер текста: A A

Сотрудника МВД Башкирии, столкнувшего пожилого мужчину со скамейки на вокзале, уволили из органов.

В управлении на транспорте МВД Башкирии объяснили, что, по предварительной версии, случай произошел еще в 2017 году на вокзале поселка Раевский.

По версии стражей порядка, неопрятно одетый мужчина лежал на скамейке в обуви. Он не реагировал на просьбы полицейских опустить ноги на пол.

- После этого полицейские некорректно повели себя в отношении данного гражданина, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте.

Спустя некоторое время первого полицейского уволили из органов внутренних дел. В отношении второго начали проводить служебную проверку. Материалы по делу передали в Следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На улицу пойдешь мерзнуть»: в Башкирии полицейские столкнули со скамьи задремавшего пенсионера

Очевидцы засняли на видео, как к задремавшему на скамейке пенсионеру подходят сотрудники полиции и грубо сталкивают его на пол (подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/689738" frameborder="0"></iframe> В Башкирии полицейские скинули дедушку со скамейки.

ИСТОЧНИК KP.RU