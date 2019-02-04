Сотрудника полиции Башкирии, свалившего мужчину на пол, уволили из органов
Сотрудника МВД Башкирии, столкнувшего пожилого мужчину со скамейки на вокзале, уволили из органов.
В управлении на транспорте МВД Башкирии объяснили, что, по предварительной версии, случай произошел еще в 2017 году на вокзале поселка Раевский.
По версии стражей порядка, неопрятно одетый мужчина лежал на скамейке в обуви. Он не реагировал на просьбы полицейских опустить ноги на пол.
- После этого полицейские некорректно повели себя в отношении данного гражданина, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте.
Спустя некоторое время первого полицейского уволили из органов внутренних дел. В отношении второго начали проводить служебную проверку. Материалы по делу передали в Следственный комитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU