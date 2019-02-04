Продавщица «фанфуриков» из Башкирии устроила стриптиз для журналистов

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-04T10:54:56+03:00

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В Абзелиловском районе Башкирии продавщица суррогатного алкоголя устроила стриптиз для представителей СМИ, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Дело в том, что в районе проходил рейд, в ходе которого полицейские ловили продавцев нелегального алкоголя. К стражам порядка присоединились журналисты.

В одном из домов девушка, которая продавала сельчанам сивуху, оказалось против внимания СМИ. Для того, чтобы прекратить съемку она начала раздеваться – барышня подумала, что увидев голое женское тело, оператор выключит камеру. В итоге такое необычное поведение не смутило полицейских и журналистов.

К слову, под кроватью «танцовщицы» стражи порядка обнаружили целый склад спиртного, которое она продавала по 150 рублей за бутылку.

ИСТОЧНИК KP.RU