«Салават Юлаев» сыграет с «Барысом»

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-04T10:10:27+03:00

Встреча состоится в 19 часов по Уфе

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Сегодня вечером «Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с «Барысом» из Казахстана.

Этой игрой подопечные Николая Цулыгина завершат последнюю игру этой домашней серии. Уфимская команда уже вышла в плей-офф КХЛ, поэтому сейчас тренерский состав применяет любопытные решения. Например, в прошлом матче с «Амуром» ворота уфимской команды занимал Андрей Кареев, заменивший проверенного сезоном финна Юху Метсолу.

Напомним, что «Салават Юлаев» одержал две уверенные победы в прошедших трех играх против «Барыса» в 11 сезоне КХЛ.

Следующая домашняя игра «юлаевцев» будет заключительной в регулярном чемпионате КХЛ. Финал будет действительно жарким – в Уфу приедут хоккеисты казанского «Ак Барса».

Билеты можно купить в кассах «Уфа-арены» или на сайте хоккейного клуба. Начало встречи - 19 часов по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU