«Салават Юлаев» сыграет с «Барысом»
Сегодня вечером «Салават Юлаев» на домашнем льду сыграет с «Барысом» из Казахстана.
Этой игрой подопечные Николая Цулыгина завершат последнюю игру этой домашней серии. Уфимская команда уже вышла в плей-офф КХЛ, поэтому сейчас тренерский состав применяет любопытные решения. Например, в прошлом матче с «Амуром» ворота уфимской команды занимал Андрей Кареев, заменивший проверенного сезоном финна Юху Метсолу.
Напомним, что «Салават Юлаев» одержал две уверенные победы в прошедших трех играх против «Барыса» в 11 сезоне КХЛ.
Следующая домашняя игра «юлаевцев» будет заключительной в регулярном чемпионате КХЛ. Финал будет действительно жарким – в Уфу приедут хоккеисты казанского «Ак Барса».
Билеты можно купить в кассах «Уфа-арены» или на сайте хоккейного клуба. Начало встречи - 19 часов по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU