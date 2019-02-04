СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-04T09:49:12+03:00

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Жители Красногорска просят Радия Хабирова вернуться на пост мэра города.

Напомним, что в Башкирию Хабиров вернулся после того, как несколько лет отработал главой администрации подмосковного Красногорска. Судя по комментариям, о нем там отзываются только позитивно. Не так давно в столице выпал снег, и, судя по реакции местных жителей, без Хабирова местные коммунальщики работают уже не так слаженно.

- Так везде! Повсюду снег, с мусором только листовки есть. А глава (Эльмира Хаймурзина) только ежиков гладит! – возмущается в соцсетях местная жительница Анна.

- Верните Хабирова, а? – риторически вторит ей другой пользователь из Красногорска.

Напомним, что вместе с Радием Хабировым в Уфу перебралась и его команда. Например, сейчас обязанности министра ЖКХ Башкирии исполняет бывший замруководителя Хабирова Михаил Киреев, который в Красногорске также курировал вопросы ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU