В Уфе неадекватная девушка исцарапала гвоздем более десятка автомобилей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-04T09:12:13+03:00

Девушку ловят за похожим занятием уже не в первый раз [видео]

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Неадекватная уфимка исцарапала гвоздем более 15 автомобилей во дворе по улице Шота Руставелли.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, девушка была в нетрезвом состоянии. Она выбежала на улицу с гвоздем, и начала царапать им все припаркованные во дворе автомобили. Неизвестно, что толкнуло ее на такой поступок. Вскоре на место приехали полицейские. Владельцы автомобилей намерены потребовать от неадекватной девушки возмещения ущерба.

Жители дома рассказали, что незнакомка уже не в первый раз устраивает подобные акты вандализма. До этого она ограничивалась разбитыми зеркалами заднего вида одной машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/689837" frameborder="0"></iframe> В Уфе девушка поцарапала 15 машин гвоздем.

ИСТОЧНИК KP.RU