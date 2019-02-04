В Башкирии поймали двух воров шоколадных яиц

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-04T08:48:53+03:00

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В Уфе сотрудники Росгвардии поймали двух парней, которые украли из магазина коробку с шоколадными яйцами.

Необычный инцидент произошел утром в воскресенье в Уфе. Двое молодых людей пришли в круглосуточный магазин по улице Менделеева. Там они начали делать вид, будто выбирают товары. Когда продавец отвлеклась, они схватили коробку шоколадных яиц и бросились прочь из магазина. Сотрудник магазина вызвала наряд охраны.

Вскоре прибывшие на место стражи порядка задержали воришек. Ими оказались двое парней 20 и 21 года. Молодые люди признались, что хотели подарить украденные яйца своим девушкам. Романтиков передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU