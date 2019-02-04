В Башкирии женщина пострадала в ДТП с «десяткой» и «Калиной»
Авария произошла в Стерлитамаке
Фото: ГИБДД Башкирии
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Воскресным вечером на перекрестке улиц Гоголя и Пантелькина в Стерлитамаке произошло ДТП.
20-летний парень на ВАЗ-2110 поворачивал налево и не уступил дорогу встречной «Калине», которая ехала прямо. В итоге машины столкнулись, после чего обе впечатались в сугроб на обочине.
- В результате аварии 37-летняя пассажирка "Калины" обратилась за медицинской помощью, - прокомментировали аварию в ГИБДД Башкирии.
Всего за минувший выходной на дорогах республики случилось шесть аварий, в которых пострадали шесть человек.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU