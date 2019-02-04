В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за метели

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-04T07:22:10+03:00

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МЧС предупреждает жителей Башкирии об очередных сюрпризах погоды. Сегодня, 4 февраля, в регионе ожидается снег. Кое-где он лишь слегка припорошит улицы, а в других районах прогнозируются настоящие метели.

По данным синоптиков, на дорогах республики возможны снежные заносы и ухудшение видимости до 500 – 1000 метров. При сильном снегопаде видимость может и вовсе упасть до 20-50 метров.

Пешеходам советуют не гулять вдоль зданий, дабы не попасть под снежные глыбы, падающие с крыш и балконов. Водителям напоминают, что резкие маневры в таких условиях могут быть чреваты ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU