Школы Башкирии начнут переходить на пятидневку с 1 апреля

СЕГОДНЯ 07:08 2019-02-04T07:08:53+03:00

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После весенних каникул ряд школ Башкирии перейдет на пятидневную учебную неделю. По новому расписанию школьники смогут начать учиться уже с 1 апреля.

Как рассказал в интервью телеканалу БСТ и.о. министра образования республики Айбулат Хажин, остальные школы перейдут на новый режим работы с 1 сентября.

- В любом случае, это решение будет приниматься коллегиально. И с родительским сообществом, и с ученическим, - пояснил глава министерства.

По его словам, речи о сокращении часов, а, следовательно, и зарплат не идет. Занятия с субботы просто перенесут на другие дни.

Напомним, что о переходе на пятидневку на прошлой неделе заговорил глава Башкирии Радий Хабиров. Он заметил, что современные дети измотаны и издерганы. По мнению Хабирова, для школьников полезнее проводить субботу на спортивных или общественных мероприятиях, нежели за партой.

ИСТОЧНИК KP.RU