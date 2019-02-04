Школы Башкирии начнут переходить на пятидневку с 1 апреля
После весенних каникул ряд школ Башкирии перейдет на пятидневную учебную неделю. По новому расписанию школьники смогут начать учиться уже с 1 апреля.
Как рассказал в интервью телеканалу БСТ и.о. министра образования республики Айбулат Хажин, остальные школы перейдут на новый режим работы с 1 сентября.
- В любом случае, это решение будет приниматься коллегиально. И с родительским сообществом, и с ученическим, - пояснил глава министерства.
По его словам, речи о сокращении часов, а, следовательно, и зарплат не идет. Занятия с субботы просто перенесут на другие дни.
Напомним, что о переходе на пятидневку на прошлой неделе заговорил глава Башкирии Радий Хабиров. Он заметил, что современные дети измотаны и издерганы. По мнению Хабирова, для школьников полезнее проводить субботу на спортивных или общественных мероприятиях, нежели за партой.
ИСТОЧНИК KP.RU