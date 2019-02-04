«Уфа» на сборах сыграла вничью с «Араратом-Армения»
Обе команды забили лишь по одному мячу
Фото: ФК "Уфа", vk.com/ufafc
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Товарищеский матч с клубом «Арарат-Армения» завершился для «Уфы» ничьей 1:1. Встреча прошла вчера, 3 февраля, в рамках кипрских сборов.
Оба мяча были забиты уже во второй половине игры. Первыми счет открыли уфимцы: Игорь Дивеев замкнув подачу Оливье Тилля с углового. Однако соперники смогли отыграться.
В качестве голкипера «горожан» в этом матче выступал Юрий Шафинский, контракт с которым был подписан чуть ранее.
Заключительные встречи в рамках УТС «Уфа» проведет 7 февраля. Соперниками уфимской команды станут «Янг Бойз» U-21 и болгарский «Левски».
ИСТОЧНИК KP.RU