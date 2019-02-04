«Вспомните мам»: Радий Хабиров поделился в соцсетях личными воспоминаниями
Накануне врио главы Башкирии опубликовал на своей страничке в социальных сетях видеозапись. В ролике пожилая женщина рассказывает о работе Радия Хабирова. По словам бабушки, он постоянно ездит по районам, дает указания ремонтировать больницы и школы и, судя по всему, никогда не отдыхает.
Глава региона признался, что, глядя на эту женщину, вспоминает маму.
«Она, как и тысячи мам, подаривших жизнь сыновьям, до последнего мгновения сопереживала нам, в наших взлётах и падениях и мы - мужчины, всегда чувствовали над нами крылья материнской защиты и любви. Вспомните мам и низкий им поклон!» - подписал видеозапись Хабиров.
В конце руководитель республики добавил, что опубликовал этот ролик «не для самолюбования».
ИСТОЧНИК KP.RU