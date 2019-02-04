Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Башкирии
Авария с четырьмя погибшими случилась рано утром в понедельник, 4 февраля, в Уфимском районе Башкирии. На трассе М-5 столкнулись Daewoo Gentra и МАЗ.
Как сообщает ГИБДД республики, грузовик стоял по ходу движения иномарки. Та влетела в него сзади, отчего крышу авто буквально срезало.
Водитель «Джентры» и его пассажиры – мужчина и женщина и подросток – погибли. Девочка пяти-шести лет получила травмы, ее доставили в больницу. На месте работают экстренные службы, полиция, медики и оперативники 22-го отряда ФПС по РБ.
- Причина ДТП устанавливается. Затруднения движения в обоих направлениях нет, - прокомментировали аварию в пресс-службе регионального МЧС.
Фото: ГИБДД республики
Фото: ГИБДД республики
Фото: МЧС по РБ
ДТП с четырьмя погибшими в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU