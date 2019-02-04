Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Башкирии

СЕГОДНЯ 06:06 2019-02-04T06:06:54+03:00

Еще один ребенок пострадал

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Авария с четырьмя погибшими случилась рано утром в понедельник, 4 февраля, в Уфимском районе Башкирии. На трассе М-5 столкнулись Daewoo Gentra и МАЗ.

Как сообщает ГИБДД республики, грузовик стоял по ходу движения иномарки. Та влетела в него сзади, отчего крышу авто буквально срезало.

Водитель «Джентры» и его пассажиры – мужчина и женщина и подросток – погибли. Девочка пяти-шести лет получила травмы, ее доставили в больницу. На месте работают экстренные службы, полиция, медики и оперативники 22-го отряда ФПС по РБ.

- Причина ДТП устанавливается. Затруднения движения в обоих направлениях нет, - прокомментировали аварию в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: ГИБДД республики

Фото: ГИБДД республики

Фото: МЧС по РБ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/689811" frameborder="0"></iframe> ДТП с четырьмя погибшими в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU