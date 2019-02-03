2019-02-03T21:05:20+03:00
Происшествия

В Башкирии в горящей шахте карьера произошла трагедия: погиб молодой рабочий

У 31-летнего Гаяза Иргалина остались жена и годовалая дочь
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети/Андрей ПотылицынФото: соцсети/Андрей Потылицын
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Сегодня, 3 февраля, из столицы башкирского Зауралья пришла печальная новость. В результате несчастного случая в шахте сибайского карьера погиб 31-летний Гаяз Иргалин. Мужчина трудился водителем погрузочно-доставочной машины. Дома у него остались жена и годовалая дочка.

По предварительным и, пока не подтвержденным данным, Гаяз погиб в горящей шахте. Он, якобы, надышался сульфидной пылью и скончался от химического ожога. Точные причины гибели мужчины предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам, но местные жители и коллеги уверены – виной всему тлеющая руда.

Свои соболезнования семье Иргалиных выразил и мэр Сибая Рустем Афзалов.

- Расследование гибели будет под моим личным контролем, - подчеркнул чиновник.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования родным и близким Гаяза Иргалина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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