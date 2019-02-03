В Башкирии столкнулись две иномарки: погиб молодой водитель
Сегодня днем, 3 февраля, на трассе в Дюртюлинском районе республики произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Киа» решил пойти на обгон, проигнорировав приближающийся по «встречке» «Пежо». Удар был такой силы, что французская иномарка вылетела в кювет, а «Киа» превратилась в груду искореженного металла. От полученных травм виновник ДТП скончался на месте, а второго водителя с открытым переломом ноги увезли в больницу. По счастливой случайности, других пассажиров в автомобилях не было.
Очевидцы рассказали, что погибшим водителем оказался 26-летний житель села Агидель. Мужчина работал помощником прокурора и увлекался автогонками.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все причины и обстоятельства смертельной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU