2019-02-03T18:58:55+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись две иномарки: погиб молодой водитель

Очевидцы утверждают, что парень пошел на обгон и не заметил встречный автомобиль
Яна Базекина
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26-летний водитель корейской иномарки погиб на месте26-летний водитель корейской иномарки погиб на месте
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Сегодня днем, 3 февраля, на трассе в Дюртюлинском районе республики произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Киа» решил пойти на обгон, проигнорировав приближающийся по «встречке» «Пежо». Удар был такой силы, что французская иномарка вылетела в кювет, а «Киа» превратилась в груду искореженного металла. От полученных травм виновник ДТП скончался на месте, а второго водителя с открытым переломом ноги увезли в больницу. По счастливой случайности, других пассажиров в автомобилях не было.

Очевидцы рассказали, что погибшим водителем оказался 26-летний житель села Агидель. Мужчина работал помощником прокурора и увлекался автогонками.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все причины и обстоятельства смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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