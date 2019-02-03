В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и грузовик

СЕГОДНЯ 19:53 2019-02-03T19:53:54+03:00

Пассажирка «Мерседеса» получила ушибы, и после осмотра медиками была отпущена домой

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Сегодня днем, 3 февраля, на трассе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На 51-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит по касательной столкнулись встречные автобус Mercedes- Benz Sprinter под управлением 58-летнего местного жителя и грузовик Freightliner, за рулем которого находился 44-летний житель Челябинской области.

- Пассажирский микроавтобус «пошкрябало» вылетевшей из кузова грузовика лестницей. Все пассажиры живы, — поделился очевидец аварии в социальных сетях.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Как выяснилось, автобус двигался по маршруту санаторий Карагай-Уфа, в его салоне находились 12 пассажиров. Все они отделались испугом, и лишь одна 40-летняя пассажирка получила ушибы. Ее осмотрели врачи, и после оказания медицинской помощи женщину отпустили домой. За всеми оставшимися пассажирами прибыл дополнительный автобус. У самого «Мерседеса» сильно поврежден передний капот и левое крыло, а также выбиты все стекла.

- Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU