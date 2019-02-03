В Башкирии загорелся жилой дом: погиб 56-летний мужчина
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии
Фото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:
Сегодня, в ночь на 3 февраля, в селе Уразово Учалинского района вспыхнул жилой бревенчатый дом. Перепуганные соседи немедленно вызвали пожарных.
- На месте работали силы и средства МЧС в составе двух единиц техники и шести человек личного состава, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
К сожалению, разбирая завалы, спасатели наткнулись на тело 56-летнего хозяина дома. Мужчина погиб, отравившись продуктами горения. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС и следователи, которые выясняют причины и обстоятельства пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU