В Башкирии загорелся жилой дом: погиб 56-летний мужчина

СЕГОДНЯ 16:59 2019-02-03T16:59:15+03:00

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Сегодня, в ночь на 3 февраля, в селе Уразово Учалинского района вспыхнул жилой бревенчатый дом. Перепуганные соседи немедленно вызвали пожарных.

- На месте работали силы и средства МЧС в составе двух единиц техники и шести человек личного состава, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

К сожалению, разбирая завалы, спасатели наткнулись на тело 56-летнего хозяина дома. Мужчина погиб, отравившись продуктами горения. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС и следователи, которые выясняют причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU