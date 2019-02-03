2019-02-03T15:50:15+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге уфимец избил водителя на глазах у его маленьких детей

Теперь байкер-хулиган предстанет перед судом
Яна Базекина
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Уфимец устроил потасовку и напугал маленьких детейУфимец устроил потасовку и напугал маленьких детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 28-летний уфимец, который устроил потасовку на дороге и разбил чужой автомобиль.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина ехал на мотоцикле по улице Варшавской и преградил путь автомобилю «Фольксваген Пассат». После этого уфимец подошел к машине и начал колотить кулаками по зеркалам и двери иномарки. Когда владелец «Пассата» начал возмущаться, хулиган несколько раз ударил его по лицу. За происходящим наблюдали маленькие дети водителя, находившиеся в салоне автомобиля. К счастью, серьезных травм пострадавший не получил.

- Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшему значительный материальный ущерб, - сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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