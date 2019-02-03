В Уфе подорожает школьное питание
В администрации заверили, что завтраки и обеды подорожают всего на пять рублей
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Уфе подорожает школьное питание. Об этом сообщила начальник управления образования уфимской администрации Елена Хаффазова на I образовательном форуме «Взлетай», который состоялся 1 февраля. При этом в управлении заверили, что цена не ударит по кошелькам родителей и повысится всего на пять рублей.
Напомним, что сейчас завтрак в школьных столовых стоит 55-60 рублей, а обед – 60-75 рублей. Также Елена Хаффазова озвучила результаты опроса по качеству школьного питания. Выяснилось, что 65% родителей весьма недовольны тем, как их дети питаются в школьных столовых.
ИСТОЧНИК KP.RU