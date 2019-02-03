СЕГОДНЯ 18:09 2019-02-03T18:09:31+03:00

В администрации заверили, что завтраки и обеды подорожают всего на пять рублей

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В Уфе подорожает школьное питание. Об этом сообщила начальник управления образования уфимской администрации Елена Хаффазова на I образовательном форуме «Взлетай», который состоялся 1 февраля. При этом в управлении заверили, что цена не ударит по кошелькам родителей и повысится всего на пять рублей.

Напомним, что сейчас завтрак в школьных столовых стоит 55-60 рублей, а обед – 60-75 рублей. Также Елена Хаффазова озвучила результаты опроса по качеству школьного питания. Выяснилось, что 65% родителей весьма недовольны тем, как их дети питаются в школьных столовых.

ИСТОЧНИК KP.RU