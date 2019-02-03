«На улицу пойдешь мерзнуть»: в Башкирии полицейские столкнули со скамьи задремавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-03T14:01:59+03:00

Полицейским не понравилось, что пенсионер лег на скамейку с ногами

Стражам порядка не понравилось, что пожилой мужчина забрался с ногами на скамейку [видео]

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Неприятная ситуация произошла накануне на железнодорожном вокзале села Раевка, что в Альшеевском районе Башкирии. Очевидцы засняли на видео, как к задремавшему на скамейке пенсионеру подходят сотрудники полиции и грубо сталкивают его на пол. С грохотом пожилой мужина падает на бетонный пол и начинает растерянно озираться по сторонам.

- Еще раз так ляжешь, на улицу мерзнуть пойдешь, - угрожают полицеские ничего не понимающему спросонья пожилому мужчине.

Комментаторов в социальных сетях очень возмутило и поведение доблестных стражей порядка, и равнодушие очевидцев, которые предпочли промолчать и не заступаться за беззащитного пенсионера.

- Возраст стоит уважать. Кем бы ты не был, какие бы погоны ты не носил. Человечность, снисходительность и уважение - это то, что должно быть в любой ситуации на первом месте, - пишет Артур М.

Хотя нашлись и те, кто поддержал полицейских, аргументируя это тем. что на вокзале развелось много пьянчуг и бездомных, которые мешают обычным людям.

- Действия сотрудника- обсуждать не буду. На его совести пусть останется. Но на вокзале реально дышать нечем, приюта нет, никому не нужные люди, даже самим себе. Остаётся одно- лечь и умирать, - сокрушается Дмитрий П.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/689738" frameborder="0"></iframe> В Башкирии полицейские скинули дедушку со скамейки.

ИСТОЧНИК KP.RU