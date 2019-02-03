«Пять лет ждали весточку»: житель Башкирии уехал на заработки в Сургут и пропал

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-03T14:17:32+03:00

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На днях жительница Сургута опубликовала в соцсетях необычное объявление: женщина написала, что в ее подъезде уже четвертый день живет бездомный мужчина. О себе он рассказал, что приехал в Сургут на заработки из башкирского Давлеканово, но попал в аварию, потерял частично память и документы и сейчас не может вернуться домой, где его ждут сын и родные сестры. Неравнодушные граждане решили собрать мужчине денег на обратный билет, а попутно стали разыскивать его родственников.

И родственники откликнулись: племянница 54-летнего Суфияна (так зовут мужчину) рассказала, что несколько лет искали мужчину, но безрезультатно.

- Пять лет назад Суфиян уехал на заработки в Сургут. Работал там охранником. В последний раз написал сестре, что получил зарплату, и на следующий день выезжает в Башкирию, а потом пропал. Пять лет мы ждали от него весточку, искали по социальным сетям, и вот он нашелся, - рассказывает Венура Д. – Вчера мама разговаривала с ним по телефону, оба плакали. На днях Суфиян должен вернуться домой.

Племянница рассказала, что уже 5 февраля мужчина на поезде возвращается в Башкирию, и вся семья готовится к радостной встрече.

- Вся наша семья горячо благодарит всех неравнодушных людей, которые откликнулись на чужую беду и помогли нам найти Суфияна, - говорит Венура Д. – Если бы не ваша помощь, возможно, мы бы никогда больше не встретились.

ИСТОЧНИК KP.RU