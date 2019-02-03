Морозы и слабая метель: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 4 февраля

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-03T14:53:03+03:00

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В первый рабочий день недели жителей Башкирии ожидает морозная и снежная погода. Синоптики обещают слабую метель и просят быть аккуратнее водителей, ведь на дорогах образуются снежные заносы. Заметно похолодает: средняя температура воздуха ночью опустится до -17; -22 градусов, при прояснении до -30. Днем столбик термометра покажет всего -13; -18 градусов, а в северо-восточных районах подморозит до – 25, так что одевайтесь теплее перед выходом на улицу

В Уфе погода существенно не будет отличаться: та же переменная облачность и снег. Днем температура воздуха опустится до -21 градуса, а днем потеплеет до -8. Скорость ветра не превысит 1-2 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU