В Уфе трое парней напали с пистолетом на руководителя Центра социальной помощи

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-03T11:44:53+03:00

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Позавчера, 1 февраля, в полицию обратился 33-летний руководитель уфимского Центра социальной помощи. Мужчина рассказал, что к нему в кабинет ворвались трое молодых людей и, угрожая пистолетом, начали его избивать и требовать деньги. Как оказалось, ранее они были трудоустроены с условием, что половину заработка отдадут на содержание центра, но такой вариант молодых людей не устроил.

Опасаясь за свою жизнь, руководитель центра отдал нападавшим часть своих вещей, три банковские карты и сотовый телефон, после чего злоумышленники поспешили скрыться.

- Подозреваемыми оказались двое местных жителей 36 и 32 лет, а также их товарищ без определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Их задержали по горячим следам и изъяли сломанный пневматический пистолет, не представлявший опасности, а также похищенные вещи. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU