В Башкирии автомобиль раздавил пешехода, лежащего на проезжей части
Вчера вечером, 2 февраля, в Благовещенском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 50-м километре автодороги Уфа-Янаул автомобиль «Рено Логан» наехал на 32-летнего жителя райцентра. По словам 36-летнего водителя иномарки, мужчина лежал на проезжей части, и его сложно было заметить. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что это уже второе ДТП, совершенное при подобных обстоятельствах. 24 января в Дуванском районе республики иномарка «Митсубиши ASX» наехала на местного жителя, который лежал посреди проезжей части. Мужчина погиб на месте, а кровавый след растянулся на несколько метров по поселочной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU