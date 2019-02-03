В Башкирии автомобиль раздавил пешехода, лежащего на проезжей части

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-03T10:41:21+03:00

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Вчера вечером, 2 февраля, в Благовещенском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. На 50-м километре автодороги Уфа-Янаул автомобиль «Рено Логан» наехал на 32-летнего жителя райцентра. По словам 36-летнего водителя иномарки, мужчина лежал на проезжей части, и его сложно было заметить. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что это уже второе ДТП, совершенное при подобных обстоятельствах. 24 января в Дуванском районе республики иномарка «Митсубиши ASX» наехала на местного жителя, который лежал посреди проезжей части. Мужчина погиб на месте, а кровавый след растянулся на несколько метров по поселочной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU