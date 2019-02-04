В Башкирии у пенсионерки похитили раритетный самовар

СЕГОДНЯ 07:33 2019-02-04T07:33:00+03:00

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На днях в полицию обратилась жительница Сибая и сообщила, что ее престарелую мать обокрали. Прибывшие на место полицейские выяснили, что днем к пенсионерке постучался незнакомый мужчина и попросил стакан воды. Пока сердобольная старушка ходила на кухню, злоумышленник пробрался в кладовку и утащил раритетный угольный самовар.

- Подозреваемым оказался 31-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Мужчине требовались деньги на выпивку, поэтому он решил промышлять кражами. Злоумышленника задержали, похищенный самовар изъяли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU