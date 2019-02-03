2019-02-03T08:51:53+03:00
Происшествия

В Башкирии иномарка, уходя от погони, перевернулась на крышу

По словам очевидцев, водитель и пассажиры находились в неадекватном состоянии
Яна Базекина
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Фото: группа "БашДТП"Фото: группа "БашДТП"
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Необычную погоню, напоминающую сцену голливудского боевика, наблюдали сегодня ночью, 3 февраля, жители Стерлитамака. На перекрестке улиц Черноморская-Ибрагимова иномарка «Хендай Солярис», уходя от погони, перевернулась на крышу. К счастью, все, кто находился в машине, остались живы.

Как сообщают очевидцы аварии, водитель и пассажиры находились в неадекватном состоянии: в наркотическом или алкогольном опьянении. По предварительным данным, виновник аварии напоил хозяина иномарки и выкрал у него ключи от автомобиля, после чего с друзьями отправился кататься по ночному городу. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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