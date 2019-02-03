В Уфе 11-летняя школьница разгуливала по крыше девятиэтажного дома

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-03T08:00:17+03:00

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Вчера днем, 2 февраля, в Уфе сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что по крыше девятиэтажного дома разгуливает ребенок и подходит к самому краю, рискуя упасть.

На указанный адрес немедленно отправились росгвардейцы, которые обнаружили девочку возле самого края крыши. Школьница рассказала, что пришла сюда после школы, чтобы поиграть с собакой. Сотрудники Росгвардии объяснили ей, что зимой из-за снега и наледи на крыше становится очень скользко, поэтому можно легко свалиться вниз, а потом помогли спуститься девочке.

- Благодаря бдительности очевидцев, сообщивших о случившемся в правоохранительные органы, и грамотным действиям бойцов Росгвардии, этот случай обошёлся без трагических последствий. Ребенок был передан сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU